Violada à espera de um autocarro

Homem de 21 anos atacou mulher de 32 no centro da cidade.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um compromisso profissional fez a mulher, de 32 anos, sair de casa durante a madrugada e esperar na rua, no centro de Lisboa, pela chegada de um autocarro da Carris. Foi quando apareceu um homem de 21 anos que a tentou seduzir. Com a nega da vítima, o agressor violou-a em plena rua. Os gritos da mulher fizeram várias pessoas sair dos prédios e o violador acabou por fugir.



O suspeito, sem antecedentes por crimes sexuais mas muito conhecido das autoridades por delinquência, furtos e roubos, foi detido pela PJ de Lisboa e já está em prisão preventiva.



Segundo apurou o CM, o crime ocorreu na madrugada de 22 de junho. A mulher aguardava o transporte público quando foi abordada pelo violador. Este rondou-a vários minutos com insinuações e aliciamento para sexo. A mulher recusou sempre e quando começou a ficar "aflita" com a situação, gritando um "não", foi atirada ao chão pelo homem.



O agressor afastou então a roupa da vítima e violou-a com os dedos. A mulher debateu-se contra o violador e, apesar de manietada, conseguiu gritar. Chamou assim a atenção de vários moradores dos prédios vizinhos. Só a intervenção destes, que saíram à rua, conseguiu fazer cessar as agressões sexuais.



O violador fugiu do local e a mulher foi socorrida e transportada a um hospital. A investigação começou pouco depois a cargo da PJ de Lisboa e o homem acabou por ser detido esta segunda-feira. Foi presente a tribunal e já recolheu à cadeia em prisão preventiva.