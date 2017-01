Violada em motel por amigo da Internet

A vítima garante que não foi avisada e só não resistiu, nessa altura, por acreditar que não seria forçada a qualquer ato sexual. Acrescenta que, depois e apesar de ter tentado resistir de várias formas, acabou por ser violada. Muito abalada, voltou a entrar no carro do jovem. Regressaram à Póvoa de Lanhoso, onde o suspeito a deixou. Já em casa, contou aos pais o que tinha passado e foram os progenitores que a levaram à GNR.



A PJ de Braga foi chamada e investiga.



Uma rapariga de 17 anos queixa-se de ter sido violada por um jovem, um pouco mais velho, num motel localizado em Braga. A denúncia está agora a ser investigada pela Polícia Judiciária.O caso remonta à tarde da passada terça-feira. A rapariga, residente na Póvoa de Lanhoso, diz ter sido levada para o motel contra a sua vontade e forçada a manter relações sexuais. Já foi sujeita a diversos exames médico-legais e prestou depoimento às autoridades policiais.Tudo começou ao conhecer o alegado agressor através do Facebook. A estudante já mantinha conversas com aquele há algumas semanas, mas sempre através da internet. Até que aceitou marcar um encontro com o rapaz, que, ao que o CM apurou, usava um perfil verdadeiro na rede social.