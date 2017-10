Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violada por marido ciumento

Relato da vítima às autoridades e as perícias médico-legais não deixaram dúvidas sobre o crime, que teve lugar em Évora.

Por J.C.R. | 08:23

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ter violado a própria mulher, de 50, sob ameaça de uma faca. O agressor terá agido motivado por ciúmes. O relato da vítima às autoridades e as perícias médico-legais não deixaram dúvidas sobre o crime e o homem já está em prisão preventiva. Vai responder por violação e violência doméstica.



O crime ocorreu numa pequena localidade do distrito de Évora, no final da semana passada.



A vítima, de 50 anos, foi surpreendida pelo companheiro com quem vivia há cerca de três anos. Depois de a confrontar com um hipotético relacionamento extraconjugal, ameaçou-a com uma faca e forçou-a a manter relações sexuais.



A vítima decidiu apresentar queixa nas horas seguintes e foi levada ao hospital para ser assistida e fazer exames médicos, que comprovaram a agressão sexual de que foi alvo.



O homem foi preso a seguir e presente a um juiz de instrução, que o mandou para a cadeia. O casal não tinha antecedentes por violência doméstica.