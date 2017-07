Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violada quatro vezes pelo ‘ex’ em sequestro em Grândola

Sequestrada sob ameaça de machado quando saiu do trabalho e metida na mala do carro.

Por Ana Botto | 01:30

Foi uma fuga de 5 longos dias. Paulo Roque sequestrou a ex-companheira e violou-a quatro vezes. Tudo começou e terminou em Azinheira dos Barros, Grândola. Pelo meio levou-a para Espanha. O Ministério Público acusou-o agora de violação e homicídio qualificado tentado.



O caso aconteceu em janeiro e chocou o País. O alerta do desaparecimento de A. L., 38 anos, chegou à PJ de Setúbal depois de uma amiga com quem ela vivia ter estranhado o atraso no regresso do trabalho. O seu carro foi encontrado abalroado e com o vidro partido. As suspeitas em Azinheira recaíram logo sobre Paulo Roque. Tinha desaparecido da aldeia e todos sabiam que nunca aceitara o fim da relação, ditado por A. L. duas semanas antes. Paulo atacou-a com um machado, "prendeu as mãos da mulher com uma braçadeira de plástico e fechou-a na bagageira do carro ", logo a 1 de janeiro, descreve a acusação. Violou-a nessa noite: "Numa zona de mato encostou A. L. ao carro, baixou-lhe as calças e as cuecas, abriu a braguilha e iniciou o ato sexual". Dormiram no carro.



No segundo dia de fuga, Paulo insistia no reatar da relação. "Recomeçar tudo de novo", contou A.L. O destino foi Espanha. Pelo caminho, Paulo parou em São Marcos da Serra, onde abasteceu o carro sem pagar. As noites seguintes foram passadas em Nave Redonda e Huelva, Espanha. Após três dias e sem dinheiro voltaram a Azinheira. A. L. foi mantida em cativeiro e mais uma vez violada.



Nas horas seguintes, Paulo drogou-a. Tentava matá-la por asfixia com uma braçadeira de plástico quando a PJ de Setúbal a resgatou na manhã de dia 6. "A. L. encontrava-se já cinzenta sendo-lhe impossível a respiração", diz a acusação.



Filho foi cúmplice no crime

O Ministério Público de Setúbal não tem dúvidas: Bernardo Pereira, filho do arguido, foi cúmplice e ajudou o pai a sequestrar a ex-companheira.



Bernardo, de 17 anos, atravessou o reboque que conduzia na estrada para impedir a passagem de A. L. Também permitiu que ela ficasse em cativeiro, sabendo que a mesma não queria estar com Paulo "e que tinha sido levada à força". Bernardo está acusado de um crime de sequestro agravado. O jovem já terá 18 anos quando começar o julgamento. Bernardo está em liberdade mas obrigado a apresentações periódicas às autoridades. Na fuga, Paulo abasteceu o carro, com 30 litros de gasóleo, num posto no IC1 em São Marcos da Serra, Silves. Fugiu sem pagar.



Regressou a Azinheira na madrugada de 4 para 5 porque estava sem dinheiro.