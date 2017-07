Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador agride guarda prisional

Homem de 21 anos foi preso na Carregueira por violação, roubo e posse de arma proibida.

Por M.P. e J.T. | 08:26

Um guarda prisional da prisão da Carregueira, em Sintra, foi agredido com um soco no peito por um brasileiro de 21 anos, preso por violação, roubo e posse de arma proibida.



Um outro guarda, que foi em auxílio do colega, acabou por sofrer ferimentos numa mão e teve de receber tratamento.



Segundo o CM apurou, a agressão teve lugar depois de o recluso recusar acatar as ordens de regressar à sua ala na prisão.