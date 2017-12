Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador cadastrado ataca mulher no mato

Suspeito conheceu prostituta numa boîte do Porto e levou-a para uma mata, onde a agrediu e violou.

08:31

O predador sexual, de 49 anos, conheceu a prostituta, de 40, numa boîte do Porto. Seduziu-a e convenceu-a a acompanhá-lo no carro dele. Conduziu até uma mata junto à zona industrial de Esmoriz, Ovar, onde, após parar a viatura, a forçou a diversas práticas sexuais. Este crime, que ocorreu na noite de 16 de agosto, é a repetição de um outro que há mais de 10 anos levou o mesmo violador a cumprir uma pena pesada de cadeia.



Neste caso, depois de violar a mulher, abandonou-a e fugiu no automóvel. Apesar de debilitada e em choque, a vítima percorreu mais de 10 quilómetros a pé até à PSP de Espinho, onde apresentou queixa. O violador fugiu na mesma noite para França - onde habitualmente passa longas temporadas.



Foi detido na passada quinta-feira pela Polícia Judiciária de Aveiro, quando regressou a casa, no Porto, para passar a quadra natalícia. Presente a primeiro interrogatório judicial no dia seguinte, foi levado para o Estabelecimento Prisional de Aveiro, onde já passou o Natal, depois de o juiz de instrução lhe ter aplicado a prisão preventiva.



Tal como no crime anterior, o violador conheceu a vítima numa casa de diversão noturna. Com uma postura sedutora, conseguiu convencê-la a ir com ele para um local mais tranquilo. Afinal, o momento de suposto prazer transformou-se num pesadelo para a mulher. O indivíduo agarrou-a com violência e ameaçou-a. Como a vítima resistiu, ele agrediu-a e obrigou-a a fazer sexo com ele.