Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador de enteada em liberdade

Funcionário da Câmara de Palmela vai ter de se apresentar todas as semanas no posto da GNR.

Por M.P. | 09:07

O funcionário da Câmara de Palmela, detido pela PJ por ter violado a enteada ao longo de dois anos, ficou em liberdade após ter sido presente a um juiz de instrução criminal, mas vai ter de se apresentar todas as semanas no posto da GNR. Está ainda proibido de qualquer contacto com a menor, que tem atualmente 15 anos.



Recorde-se que o homem ficou obcecado com a rapariga e passou a controlar todas as conversas que tinha ao telefone e nas redes sociais.