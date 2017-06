Violadores de seita sujeitos a perícias

O que achou desta notícia?







Em causa estão mais de 400 crimes sexuais que já estão a ser julgados no Tribunal de Setúbal. Ao todo são oito arguidos – cinco homens e três mulheres - que formaram a seita ‘Verdade Celestial’ e sob este pretexto violaram nove rapazes entre janeiro de 2014 e junho de 2015.O líder, Rui Pedro, de 34 anos, está acusado de 200 crimes e apresentava-se como psicólogo. Agora, os arguidos, que estavam quase a saber qual a decisão do coletivo de juízes, vieram queixar-se das perícias, nomeadamente as que traçaram o seu perfil psicológico, uma vez que foram elaboradas por psicólogos da PJ. Estão todos a ser ouvidos por peritos do IML. Com isto conseguiram atrasar a leitura do acórdão, que deve agora ficar agendada para depois das férias judiciais.