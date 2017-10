Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violência diária revolta motoristas de autocarros

Condutor foi agredido a soco e ameaçado com uma faca por um passageiro.

Por Ana Silva Monteiro | 09:23

Um motorista da empresa União de Transportes dos Carvalhos foi agredido e ameaçado com uma faca por um passageiro, ontem, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia. Um outro caso registado em vídeo e visto por centenas de pessoas nas redes sociais, mostra um jovem a atacar verbalmente outro motorista, em Matosinhos, e a dar pontapés no veículo da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).



Segundo os sindicatos, os casos de violência são diários nas ruas do Grande Porto e já pensam em medidas a tomar que podem passar por deixar de fazer as linhas mais complicadas.



"Sempre existiu violência, mas ultimamente é mais frequente. As linhas perto dos bairros sociais, como Lagarteiro ou a Pasteleira, têm sido as mais complicadas. Os motoristas têm medo", disse Vítor Teixeira, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto.



Os sindicatos tentam alertar as empresas de transportes para a necessidade de aumentar a segurança , até por esse aumento do número de casos. "O problema passa sempre pelos atrasos, coisa que já pedimos para resolver, porque os horários não estão de acordo com o trânsito que cada vez mais existe na cidade. Outra das situações é que muitas vezes as pessoas não querem pagar o título e gera-se a confusão", contou Eduardo Ribeiro, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Urbanos do Porto.



Os motoristas estão revoltados com a situação. Os vários sindicatos dos transportes vão reunir durante a manhã de hoje para encontrar soluções para o problema. Ponderam deixar de fazer certos percursos.