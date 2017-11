Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violência doméstica ‘destapa’ droga no Porto

Traficante e agressor foi detido e será hoje presente a primeiro interrogatório judicial.

08:23

A PSP apreendeu 80 quilos de droga, a grande maioria haxixe, ontem, durante uma busca domiciliária, realizada no âmbito de um processo de violência doméstica, no Porto.



O traficante e agressor foi detido e será hoje presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.



O objetivo da PSP era apreender armas que o arguido utilizava para ameaçar a namorada, mas os agentes acabaram por descobrir a droga.