Violenta colisão faz um morto e dez feridos. Há crianças entre as vítimas

Acidente ocorreu no IP3, na zona de Tondela.

17:04

Uma violenta colisão frontal entre dois veículos - um deles de matrícula espanhola - no IP3, em Tondela fez, esta quinta-feira, um morto, dez feridos, dois deles graves. Há crianças entre os feridos deste acidente mas não é conhecido o estado em que se encontram.



O acidente ocorreu cerca da 16h00. Ao que tudo indica, um carro terá invadido a faixa do outro, o que terá levado à colisão.



Um dos veículos ficou completamente destruído e a via está cortada naquele troço.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela confirmou à CMTV que havia vitimas encarceradas, enquanto outras estavam fora dos veículos e algumas tinham sido projetadas no local da colisão.



Uma vítima em estado grave foi já encaminhada para o Hospital de Viseu.



O motor de um dos carros saltou e foi projetado para a via devido à violência do embate.



O IP3 é uma estrada com histórico de acidentes violentos.



Em atualização