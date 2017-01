“Violento estalo” dá pena suspensa

Além de Carlos Mesquita, o bar Insólito e o seu proprietário também foram condenados em pena de multa pelo crime de atividade de segurança ilegal.



Revelou "insensibilidade e indiferença" pelo estado em que deixou a vítima, de 39 anos, "prostrada no chão, inanimada e a sangrar pelo ouvido", depois de a ter agredido com um "violento estalo", na madrugada de 29 de março de 2015, à porta do bar Insólito, no centro de Braga, que a deixou em estado vegetativo. Por isso, o Tribunal de Braga condenou ontem o segurança agressor a quatro anos e três meses de prisão, com pena suspensa.A defesa de Carlos Mesquita, que afirma ter dado "um único estalo", já fez saber que vai recorrer. Diz ter ficado provado que Rui Coutinho - que, após a agressão, não voltou a falar e é alimentado por sonda - padecia de um aneurisma. Os advogados de Carlos Mesquita entendem mesmo que as lesões que a vítima sofreu não foram causadas pela bofetada.No entanto, o tribunal, que condenou o arguido pelo crime de ofensa à integridade física, não teve dúvidas de que, fruto da agressão, Rui Coutinho "caiu para trás desamparado e bateu com estrondo no chão". Devido às lesões cerebrais, o homem encontra-se internado numa Unidade de Cuidados Continuados. A família pede, ao segurança e ao bar Insólito, uma indemnização de 774 mil euros. O processo cível está ainda em curso.