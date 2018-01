Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vírus não afetam escutas telefónicas da Operação Marquês

Em causa estão apenas meia dúzia de escutas num total de 90 mil.

09:11

A defesa de José Sócrates, a cargo de João Araújo e Pedro Dellile, queixou-se que o vírus informático existente em algumas escutas do processo afeta a qualidade das gravações.



Porém, responsáveis da Operação Marquês contactados pelo jornal ‘i’ garantiram que os vírus informáticos presentes em alguns dos ficheiros de interceções telefónicas não comprometem a compreensão dos diálogos intercetados e classificam a queixa dos advogados como uma manobra dilatória.



Pedro Delille assegurou que alguns dos ficheiros fornecidos à defesa estavam infetados por cinco dezenas de vírus informáticos. Segundo a defesa do antigo primeiro-ministro esta situação torna as escutas "absolutamente imprestáveis" para o processo criminal.



O problema, colocado também pela defesa do ex-banqueiro Ricardo Salgado, pode dar origem a um novo atraso na marcação da fase de instrução do processo por parte do juiz Carlos Alexandre.



Em causa estarão apenas "meia dúzia de sessões [de escutas] num total de 90 mil", segundo alguns responsáveis pelo processo.