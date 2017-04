Viseu e vinhos do Dão promovidos na Invicta

Produto da viticultura da região do Dão vai ser promovido na cidade do Porto, juntamente com o município de Viseu





Será ainda promovida uma visita guiada a Viseu no Porto, no último dia da iniciativa promocional. Serão exploradas as afinidades mitológicas, históricas, culturais e artísticas entre as cidades. Na bagagem, Viseu leva ainda ao Porto um conjunto de tecnologias virtuais turísticas, com experiências imersivas, como a aplicação para telemóveis Viseu 360º.

Viseu espera atingir, já este ano, o recorde de 200 mil dormidas e, com esse objetivo, está a promover o concelho e os vinhos do Dão na cidade do Porto, até ao próximo sábado, dia 22. O programa inclui demonstrações, visitas virtuais, degustações, sessões de trabalho e concertos."Viseu está no ponto ideal para ser redescoberto como destino turístico de excelência, dispondo de fortes atributos históricos e patrimoniais, vinhateiros, ambientais e qualidade de vida", referiu o presidente da Câmara, Almeida Henriques. Já Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, destacou "a redescoberta dos vinhos desta região pelo mercado nacional, que nos últimos 3 anos cresceu 18% no volume de vendas, certificando atualmente 15 milhões de litros de vinhos".Nas provas e workshops vínicos, prometem ganhar saliência as marcas diferenciadoras do Dão, através das suas castas rainhas - o Touriga Nacional nos tintos e o Encruzado nos brancos. Manuel Carvalho, Nuno Cancela de Abreu e Osvaldo Amado serão os oradores convidados nas provas especiais propostas ao público. "Mais do que nunca, fazemos justiça à nossa condição de berço destas castas nacionais notáveis", sublinhou Arlindo Cunha.