Viseu investe 4,5 milhões para tratamento de água

Vão ser lançados concursos para trabalhos de ampliação da estação de tratamento de água.

Por Luís Oliveira | 08:31

O presidente da Câmara de Viseu anunciou ontem o investimento de 4,5 milhões de euros em obras estruturantes no sistema de abastecimento e tratamento de águas.



Refira-se que Viseu é das zonas que mais está a sofrer com a seca porque a barragem de Fagilde atingiu mínimos históricos ao ponto da região já estar a ser abastecida através de camiões-cisterna.



Aliás, ontem, o secretário de Estado do Ambiente anunciou a disponibilização de mais 250 mil euros para reforçar o transporte de água diário, em camiões-cisterna, para os concelhos de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo.



"Hoje [ontem] foi publicado um segundo despacho de Apoio ao Fundo Ambiental, que vai mobilizar mais 250 mil euros, no global, meio milhão de euros, para esta operação. Estes 250 mil euros vão diretamente apoiar uma iniciativa da Águas de Portugal, a partir das Águas do Norte, numa operação que deve decorrer nos próximos 15 dias e que vai funcionar praticamente 24 horas por dia", avançou Carlos Martins. Portanto, a partir de agora são 40 camiões a transportar água para Viseu todos os dias.



Reconhecendo que é preciso intervir no sistema de abastecimento e tratamento de água, Almeida Henriques, autarca de Viseu, anunciou o investimento de 4,5 milhões para obras de ampliação da cisterna e da estação elevatória da Estação de Tratamento de Água (ETA) em Fagilde que permitirá aumentar a capacidade de tratamento, bombagem e armazenamento de água no sistema.



Vai também a concurso a construção de um sistema de tratamento de lamas na ETA de Fagilde.