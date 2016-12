Viseu reclama obras no IP3 e uma autoestrada

IP3, via que liga duas capitais de distrito, regista diariamente muito tráfego automóvel, com vários veículos pesados





O IP3 é uma via muito utilizada por pessoas que vivem em Viseu e trabalham em Coimbra e vice-versa, e também por muitos camiões - muitos deles com destino a Espanha.



O IP3 foi construído há mais de 30 anos e há muito tempo que esgotou a sua capacidade de resposta. Todos - autarcas, deputados e governantes - concordam com isso, mas demonstraram-se todos impotentes em resolver um problema que quase todas as semanas é palco de graves acidentes. "Há muito tempo que o IP3 não corresponde às necessidades e para o tráfego que todos os dias regista. A sinalização é deficiente e tem poucos espaços para ultrapassagens em segurança", adiantou Carlos Dias, comandante dos Bombeiros de Tondela.O IP3 é uma via muito utilizada por pessoas que vivem em Viseu e trabalham em Coimbra e vice-versa, e também por muitos camiões - muitos deles com destino a Espanha.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

O péssimo estado em que se encontra o IP3 foi de novo abordado na última Assembleia Municipal de Viseu, na segunda-feira passada. Os deputados aprovaram uma moção a exigir ao Governo a realização de obras estruturais naquele itinerário principal – liga Viseu a Coimbra – e a construção de uma autoestrada que já esteve nos planos do anterior executivo e que foi deixada na gaveta pelo atual.No início deste ano, a empresa Infraestruturas de Portugal garantiu que as obras iriam começar no início do verão. No entanto, pouco mais foi feito do que a colocação de alguns remendos no asfalto."Continua tudo na mesma. Os perigos mantêm-se e os acidentes são uma constante", disse ontem ao CM António Simões, comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, adiantando que "a via tem estrangulamentos em muitos locais, há já vários anos".