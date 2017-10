Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima de assalto fica cravada de chumbos

Casal de idosos foi amarrado e um dos moradores sofreu ferimentos nas costas.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 08:24

Uma das vítimas do assalto armado a uma casa isolada, em Portimão, ficou com as costas cravadas de chumbos depois dos disparos feitos com uma caçadeira pelos dois assaltantes. O idoso ferido, de 72 anos, está internado no Hospital de Portimão mas não corre perigo de vida.



O assalto ocorreu na terça-feira, por volta das 20h00. A casa, onde mora um casal de nacionalidade holandesa, fica numa zona isolada da freguesia da Mexilhoeira Grande e está dentro de uma quinta de grandes dimensões. Os dois assaltantes, ao que o CM apurou, invadiram a propriedade rural com as caras tapadas e dispararam tiros com uma arma de caça contra a fechadura da porta da habitação. O morador estaria sentado na sala a ver televisão quando foi atingido com chumbos nas costas.



Os dois ladrões entraram na casa e amarraram o homem ferido e a mulher, com a mesma idade, vasculhando logo de seguida toda a casa à procura de objetos de valor. No entanto, a idosa conseguiu libertar-se e pediu socorro por telefone.



As assaltantes conseguiram fugir com cerca de 100 euros em dinheiro e dois anéis em ouro.



A GNR foi de imediato alertada para o assalto armado e avançou para o local. Mas, como o crime envolveu armas de fogo foi ativada a Polícia Judiciária, que está a investigar os contornos do crime violento.



Ao que o CM conseguiu apurar, o idoso ferido está internado no hospital de Portimão mas não corre perigo de vida.