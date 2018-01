Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima perdoa agressões e é esfaqueada

Relação era marcada pelo ciúme do homem.

Por T.R. | 09:00

Diamantino dos Santos, de 36 anos, já teria usado violência contra a mulher, Noémia dos Santos, de 33, noutras ocasiões.



A relação era marcada pelo ciúme do homem, que se mostrava controlador e possessivo. Noémia acabou sempre por perdoar até que, terça-feira, Diamantino a esfaqueou mais de 40 vezes em frente a uma das filhas, de apenas cinco anos, num posto de abastecimento de combustíveis, em Bragança. A vítima está no hospital a recuperar, e não correrá risco de vida.



O agressor ficou sob custódia das autoridades e é hoje presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e para lhe serem aplicadas as medidas de coação.



A Polícia Judiciária está a investigar o caso de tentativa de homicídio.