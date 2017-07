Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima tranca assaltante num quarto durante roubo a casa no Barreiro

Homem de 27 anos foi detido pelas autoridades.

14:03

Um homem de 27 anos foi detido por roubo em residência com recurso a arma branca e agressões, no Barreiro, tendo sido capturado depois de a vítima o conseguir fechar num quarto, anunciou esta sexta-feira a PSP.



"Após informação de que um indivíduo estaria a ser agredido no interior da sua residência, uma patrulha da PSP deslocou-se de imediato ao local. A vítima terá sido alvo de roubo com recurso a agressões", refere a PSP, em comunicado.



Segundo as autoridades, a vítima conseguiu soltar-se e fechar o suspeito, que estava munido com uma faca, num quarto da residência.



"Os elementos policiais introduziram-se no referido quarto, tendo imobilizado o suspeito e apreendido uma faca de cozinha", acrescenta.



O detido vai agora ser presente a tribunal para a aplicação de eventuais medidas de coação.