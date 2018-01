Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima vai viver perto de agressor

Mulher vive a menos de 10 metros do marido.

Por Ana Palma | 09:41

Uma mulher de 76 anos, vítima do marido, de 79, que foi detido pela GNR por violência doméstica na zona de São Bartolomeu de Messines, vai passar a viver na casa da filha, situada no outro lado da rua, a cerca de dez metros da habitação onde o agressor continuará a morar.



O idoso foi presente ao Tribunal de Silves na quinta-feira à tarde, tendo saído em liberdade, mas com a proibição de contacto com a vítima.