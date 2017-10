Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítimas da tragédia de Pedrógão processam o Estado

Grupo de emigrantes distribuiu 178 mil euros recolhidos pela campanha ‘Todos Juntos por Portugal’.

01.10.17

A Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande (AAVPG) anunciou este sábado que vai avançar com uma ação coletiva contra o Estado, mas recusou avançar mais pormenores sobre o caso.



"Relativamente às questões judiciais, permitam-me que não partilhe estratégias [da associação]. É uma coisa muito nossa e faz parte do segredo. A estratégia judicial já está montada, só posso avançar isso", disse Nádia Piazza, no final de uma reunião que decorreu no Auditório de Castanheira de Pera e que serviu para eleger os órgãos da AAVPG.



Também em Castanheira de Pera, um grupo de emigrantes a residir nos EUA começou ontem a distribuir os 178 mil euros recolhidos pela campanha ‘Todos Juntos por Portugal’.



O primeiro a receber o cheque foi António Nunes, que, aos 68 anos, perdeu os dois filhos, com 33 e 40 anos e a nora. "Não esperava esta atitude. Só me restam dois netos. Os meus filhos, a nora e um vizinho morreram em Sarzedas de São Pedro", disse.