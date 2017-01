Vítimas de acidente em França transladadas para Portugal

Vítimas de acidente em França recuperam





No domingo, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, deslocou-se a França onde visitou vários portugueses feridos no despiste do autocarro.



Na viatura seguiam 32 passageiros: quatro morreram e três foram hospitalizados e dos restantes 25, quinze seguiram viagem para a Suíça.No domingo, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, deslocou-se a França onde visitou vários portugueses feridos no despiste do autocarro.

Os corpos de três das quatro vítimas mortais do acidente de domingo em França chegam a Vila Nova de Foz Côa na quinta-feira e os funerais realizam-se no dia seguinte, disse hoje o presidente da Câmara, Gustavo Duarte."Prevê-se que as vítimas chegam quinta-feira as aldeias de Freixo de Numão e Muxagata, na quinta-feira, ao final da manhã. O primeiro funeral será de uma senhora as 10h00 em Muxagata, sendo o segundo, o do casal de Freixo de Numão, marcado para as 15h00, indicou à Lusa Gustavo Duarte.O despiste de um autocarro na madrugada de domingo na Estrada Nacional 79, na direção Mâcon-Moulins, França, num troço da RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico), conhecida por ser uma estrada perigosa, provocou quatro mortos, três feridos graves e 25 ligeiros, que seguiam no veículo a caminho de Genebra, Suíça.