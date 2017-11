Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítimas de agressão no Urban Beach vão apresentar queixa-crime

Queixa é um dos requisitos obrigatórios para o pedido de indemnização cível por parte das vítimas.

As duas vítimas de agressão por três seguranças da discoteca lisboeta Urban Beach vão apresentar queixa-crime ao Ministério Público na sexta-feira, disse à Lusa uma das advogadas que os representam.



Sandra Cardoso explicou à Lusa que as duas vítimas - André Reis e Magnuson Gomes - só prestaram declarações como ofendidos em sede de inquérito para aplicação de medidas de coação, pelo que o próximo passo da defesa é apresentar queixa ao Ministério Público.



A advogada adiantou que a queixa é um dos requisitos obrigatórios para o pedido de indemnização cível por parte das vítimas.



O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretou no sábado a prisão preventiva para dois seguranças da discoteca, indiciados de tentativa de homicídio qualificado na forma tentada, enquanto a um terceiro elemento foi-lhe imputado o crime de ofensa à integridade física, saindo em liberdade, mas com proibição de contactar com as vítimas e com os coarguidos, além de ficar impedido de exercer a atividade de segurança privada.



Entretanto, o Ministério da Administração Interna ordenou o encerramento do espaço na madrugada de sexta-feira, alegando não só o episódio de quarta-feira, mas também as 38 queixas sobre a Urban Beach apresentadas à PSP desde o início do ano, por alegadas práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista". A discoteca vai ficar fechada durante seis meses.



A empresa de segurança privada PSG, empregadora dos vigilantes indiciados, já anunciou que vai rescindir todos os contratos com estabelecimentos de diversão noturna para "se distanciar de situações semelhantes".