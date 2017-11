Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítimas de autocarro ardido sem dinheiro

Seguradora do veículo que foi consumido pelas chamas no túnel do Marão ainda não pagou.

Por Fátima Vilaça | 06:00

Há mais de cinco meses que as 20 pessoas que seguiam no autocarro que ardeu no túnel do Marão, em Vila Real, esperam que a seguradora pague as indemnizações pelos bens que perderam. Os passageiros foram obrigados a sair de emergência quando o veículo pegou fogo e perderam todos os pertences. A seguradora Fidelidade exigiu que os lesados apresentassem faturas mas, mesmo assim, está há vários meses a adiar os pagamentos.



Os vários entraves colocados desde o início a quem perdeu tudo o que transportava, a 11 de junho, no interior do túnel do Marão, estão a deixar os lesados à beira de um "ataque de nervos". "Fomos obrigados a apresentar faturas de tudo o que levávamos ou, de outra forma, avisaram logo que não pagavam. Agora, estão constantemente a adiar o pagamento", relatou ao CM uma das vítimas, que pediu para não ser identificada.



O CM tentou, sem sucesso, contactar a seguradora. O autocarro da Rodonorte, que tinha partido de Braga em direção a Vila Real, incendiou-se em pleno túnel. Quatro pessoas tiveram que ir ao hospital devido à inalação de fumo.



Rodonorte abriu inquérito

Após o incêndio no túnel do Marão, a Rodonorte, empresa proprietária do autocarro, anunciou a abertura de um inquérito ao acidente. Mais de cinco meses após o sinistro, não foi ainda revelada qualquer conclusão sobre a natureza do incêndio.



Túnel esteve encerrado

O maior túnel do país, com quase seis quilómetros de extensão, que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real, esteve fechado durante uma semana para obras, após o incêndio. A travessia foi inaugurada em maio do ano passado.