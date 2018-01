Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítimas de Pedrógão têm um mês para indemnizações

Até sexta-feira tinham sido feitos 142 requerimentos à Provedoria de Justiça.

09:45

As vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande e de 15 de outubro no Centro do País têm apenas mais um mês para solicitar ao Estado o pagamento da indemnização pelos danos patrimoniais e morais.



Até sexta-feira tinham sido feitos 142 requerimentos à Provedoria de Justiça - 92 pessoas já receberam propostas de indemnização e 65 já aceitaram.



A partir do dia 15 do próximo mês, as famílias que não tenham preenchido o requerimento já não têm hipótese de pedir indemnização.



Pelo dano morte, as famílias recebem o mesmo valor - 70 mil euros - a que se soma a dor sofrida. Por exemplo, quem assistiu à morte de um familiar tem direito a mais 20 por cento desse valor.