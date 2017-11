Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítimas dos fogos sem resposta do Estado

Empresários desesperados com burocracia que impede início da laboração.

Por Luís Oliveira | 08:26

A reconstrução das mais de 500 unidades fabris que foram destruídas pelas chamas está a revelar-se em muitos casos difícil e complexa. Em Mangualde, por exemplo, a dona de uma fábrica de reciclagem ainda nem sequer pode remover os escombros por questões burocráticas.



"Não sei qual o futuro da minha família. Ficámos sem nada e não podemos recomeçar a laboração. Ajudem-nos, por favor", desabafou ontem ao CM Paula Carvalho, de 50 anos, desesperada pela falta de respostas.



"A minha filha está no quarto ano de Direito e quer desistir porque sabe das nossas dificuldades. Acha justo?", interroga-se.



Este é apenas um caso que espelha a "situação dramática" em que se encontram centenas de empresários. Muitos, apurou o CM, ponderam mesmo desistir dos negócios e não reabrir portas.



Prolongamento de efetivo custou nove milhões de euros

O reforço do dispositivo de combate a incêndios, incluindo meios aéreos, terrestres e postos de vigia, custou cerca de nove milhões de euros, podendo o valor baixar depois de apuradas as horas de voo, revelou o Governo.



O prolongamento do dispositivo de combate aos fogos perdurou desde 16 de outubro até ontem.



Foi decretado depois dos grandes incêndios do dia 15 de outubro e devido às previsões meteorológicas adversas e da manutenção do risco elevado de incêndios florestais.



PORMENORES

Mortos e destruição

Os incêndios de outubro atingiram 27 concelhos do Centro do País. Causaram 45 mortos, 70 feridos, destruíram 800 habitações e 500 empresas.



Prejuízos em Oleiros

O fogo deixou no município de Oleiros um prejuízo superior a dez milhões de euros só em infraestruturas, como percursos pedestres, estradas, sinalização, rede elétrica e águas.