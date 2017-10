Vítimas dos incêndios mostram o terror nas redes sociais

Foram várias as pessoas que registaram imagens do fogo e do trabalho dos bombeiros e partilharam os vídeos nas redes sociais.

enato Teixeira que conduzia ontem na A17, escapou às chamas que lavravam nos dois lados da autoestrada. O vídeo mostra os momentos de pânico vividos pelo condutor, na zona de Vagos, em Aveiro.







João Pico também partilhou o momento de aflição que viveu enquanto circulava na A8, sentido Porto - Lisboa. "Contei uns 6 incêndios, este estava mesmo na autoestrada A17 perto de Vagos...".



Mafalda Lírio relatou no Facebook a situação que viveu. A rapariga encontrava-se juntamente com 48 passageiros num autocarro da Transdev que fazia a ligação entre Viseu e Coimbra, no IP3. Os passageiros viveram momentos de pânico quando se viram rodeados pelas chamas. "Esta noite passei pelo momento mais horrível e assustador da minha vida. Por volta das 18h30, no percurso de autocarro Viseu-Coimbra, fomos confrontados por uma parede de fogo. Incapazes de voltar atrás, o nosso condutor, o senhor Eduardo Dona de Couto, da Transdev, fez uma escolha incrivelmente corajosa e pela qual todos os passageiros daquele autocarro estão agora eternamente agradecidos", conta. "Não po dendo voltar para trás, tínhamos apenas duas opções, ficar ali parados à espera que o fogo nos consumisse ou entrar pela parede de fogo a dentro, e foi isto mesmo que o nosso condutor fez. Apesar do pânico que rapidamente se fez sentir, das chamas que até por cima de nós passavam, do calor infernal, da falta de oxigénio, continuou a conduzir", afirma a rapariga que agradece ao " espetacular condutor, ao bombeiro Claúdio de Santa Comba Dão e aos seus companheiros, aos maravilhosos passageiros que me acompanharam e às restantes autoridades que, felizmente, nos retiraram daquele pesadelo sãos e salvos".

"Horas de aflição, ar irrespirável, cinzas e labaredas pelo ar. Escrevo este post depois de saber que o

fogo

chegou a Vigo ( em Espanha, está também caótico) Jamais esquecerei o que vi e senti. Já passei Leiria, acabo de ver IP6 cortado também ( para Peniche).

Vejo

fogo

, ora perto, ora longe desde as 17 horas.

Tirei esta foto na

A8

instantes depois também foi cortada. A caminho de casa, agradecida, mas triste pela desgraça que assola o nosso país", escreve Helena Almeida no Facebook.



Vieira de Leiria, que gerou milhares de comentários de solidariedade ao povo português.

Sky blackened by smoke from fires in Vieira de Leiria, Portugal today, stoked by unseasonal heat. Via @severeweatherEU #climatechange pic.twitter.com/IFhE8ohNI8 — UN Climate Change (@UNFCCC) 15 de outubro de 2017

