‘Vítor do Ouro’ pretende falar em tribunal

Em causa está um grupo desmantelado na véspera do Natal de 2015 - altura em que foi apreendida uma mala com dois quilos de droga.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

‘Vítor do Ouro’ quer falar em tribunal. Na primeira sessão de julgamento, o arguido, acusado de tráfico de droga, não prestou declarações, mas mostrou interesse em contar aos juízes a sua versão dos factos, apenas após a produção de prova.A mesma vontade foi demonstrada pela sua companheira, Carla ‘Lailai’.O arguido chegou a ser acusado do crime de associação criminosa, mas o Tribunal de Instrução Criminal do Porto acabou por não o pronunciar.