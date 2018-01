Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúva confessa morte para deixar a prisão

Maria das Dores, que encomendou o homicídio do marido, admite pela primeira vez a culpa.

Por Henrique Machado | 01:30

Onze anos depois da armadilha que montou ao marido, atraído para a morte num escritório em Lisboa, onde combinou uma conversa a dois e o entregou às mãos de dois homicidas contratados, Maria das Dores confessou pela primeira vez. "Verbaliza arrependimento", segundo o Tribunal de Execução de Penas, "embora pareça imputar a fatores externos parte da sua resolução criminosa", diz a decisão a que o CM teve acesso. E, assim, a condenada a 21 anos e meio, pelo crime de 20 de janeiro de 2007 que chocou o País, já conseguiu ter a sua primeira saída precária.



Depois de, há cinco anos, Cavaco Silva lhe ter negado um pedido de indulto presidencial, Maria das Dores saiu da prisão de Tires 3ª feira, com obrigação de voltar hoje. Uma precária, depois de cumprida metade da pena, que antecede a liberdade condicional – cujo pedido foi, para já, rejeitado. Pesou a confissão, que nunca fizera em todo o inquérito e julgamento, o bom comportamento na prisão (onde trabalha há oito anos na biblioteca) e o aparente apoio familiar que tem no exterior.



Aos 57 anos, diz que pretende ir viver com o filho David, num apartamento em Lisboa, "colaborando com ele na área da moda". Recebe visitas do jovem, de 30 anos, e da irmã que vive no Algarve. Só perdeu o rasto ao outro filho, hoje com 18 anos, que tinha apenas sete quando o pai foi assassinado às ordens da mãe. Esta pretendia receber o seguro de vida, de cerca de um milhão de euros, da vítima. O menor ficou na altura a viver com os avós paternos.



Naquela tarde de sábado, Paulo Pereira da Cruz foi atraído ao seu escritório, na avenida António Augusto de Aguiar, para uma conversa com a mulher, de quem se queria divorciar. Ele subiu ao terceiro andar de elevador e ela de escadas, alegando claustrofobia. Lá dentro, a vítima tinha à espera o brasileiro João Paulo Silva, motorista da mulher (foi condenado a 20 anos), e um amigo deste, o cabo-verdiano Paulo Horta (apanhou 16 anos). Mataram o empresário à pancada, desfazendo-lhe o crânio com uma marreta das obras. Maria das Dores prometera-lhes 150 mil euros.



Indemnização por pagar

Maria das Dores e os dois cúmplices foram condenados a pagar uma indemnização de 503 mil euros a D., o filho, então menor, de Paulo Cruz, pela morte do pai. A viúva teria ainda de pagar 7500 euros aos avós paternos de D. – que ficaram com a custódia do menor – pelas despesas com a criança. Nunca pagaram a dívida, nem ao menor, nem aos avós.



Filho mais novo afasta-se

José Pereira da Cruz, avô de D., disse na altura que o neto de oito anos estava "psicologicamente preparado" para a condenação da mãe (23 anos em primeira instância, pena depois reduzida para 21 anos e meio em sede de recursos): "Ele já transferiu todos os afetos que tinha com a mãe para os avós e tios. Neste momento não a quer ver mas, se um dia quiser ir visitá- -la, eu levo-o". Nunca foi.



Filho mais velho não chegou a depor

O extravagante David Mota, filho mais velho (de primeiro casamento) da mulher que mandou matar o marido, era presença assídua no julgamento mas faltou à sentença. Era testemunha de Maria das Dores mas nunca falou. Para o pai da vítima "foi pena. Só veio aqui para se exibir" com malas e roupa de senhora.