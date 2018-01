Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Viúva negra’ volta a Tires de Mercedes

Homicida Maria das Dores chegou à prisão acompanhada pelo filho, David Mota.

Por Joana de Sales | 01:30

Maria das Dores cumpriu as regras da saída precária a que tinha direito. Depois de abandonar o estabelecimento prisional de Tires na terça-feira, tinha até às cinco da tarde de ontem para regressar.



Chegou ao local pelas quatro da tarde, num Mercedes preto, do qual saiu primeiro o filho, David Mota. A socialite saiu depois com a ajuda deste, que se aproveitou do chapéu de chuva para proteger a mãe, evitando que os fotógrafos lhe captassem o rosto. A homicida condenada entrou rapidamente no estabelecimento prisional, ao qual o filho a tinha ido também buscar. E continua assim a cumprir o resto da pena de 21 anos e meio de prisão pelo homicídio à pancada do marido, em janeiro de 2007, que encomendou ao motorista. João Paulo Silva foi condenado a 20 anos de prisão e o outro cúmplice, o cabo-verdiano Paulo Horta, a 16 anos.



Condenada por burla quando já cumpria pena

Em 2010, dois anos depois de estar a cumprir pena pelo homicídio do marido, Paulo Cruz, Maria das Dores foi condenada a mais um ano de reclusão, pelo crime de burla, pelo Tribunal de Almeida. Segundo a acusação, fez-se passar por uma cunhada e telefonou para o caseiro da quinta da família do ex-marido para que "se desfizesse de mobiliário" e arrancasse umas árvores. Maria das Dores teve ainda de pagar uma indemnização de 2500 euros ao pai do falecido marido.