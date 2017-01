Vive sem condições no mercado municipal

O funcionário recuperou e foi novamente acolhido pela família, mas uma nova recaída no vício e uma desavença com os familiares fizeram-no pedir à autarquia para pernoitar no local de trabalho.



Um funcionário da Câmara de Alpiarça, de 47 anos, tem pernoitado no mercado municipal da vila, onde sobrevive sem as mínimas condições de salubridade ou de higiene. Com problemas graves de alcoolismo, não tem sequer água quente para tomar banho, cozinha numa divisão imunda e dorme em colchões velhos rodeado de dejetos de animais.O caso chocou um residente na vila, que fotografou o espaço e enviou as imagens por email aos eleitos da Câmara de Alpiarça, exigindo-lhes que "ganhem vergonha" e encontrem uma solução para este drama humano, tendo em conta o número de instituições de solidariedade social que existem no concelho."Há algumas semanas, o funcionário em questão pediu-nos para ficar nas instalações do mercado até arranjar uma casa. Nós aceitámos essa situação temporária, mas eu desconhecia completamente as condições em que ele está a viver", disse aoo presidente da autarquia, Mário Pereira, garantindo que está a "empenhar-se pessoalmente na procura de ajuda" para o homem.