Vizinho atira a matar em Baião

Vítima foi atingida na cabeça e está em coma.

Por Aureliana Gomes | 09:18

"Estamos em choque. O Mário não merecia o que lhe fizeram." Os vizinhos de Mário Azevedo, de 52 anos, que foi baleado na cabeça, estão em choque com a tragédia que aconteceu junto à EN108, em Frende, Baião, no domingo à noite.



A vítima, construtor civil, vivia numa casa contígua à do alegado atirador, Francisco Coutinho, de 67 anos, e eram já conhecidas algumas desavenças entre ambos. "Eles tinham-se desentendido há uns tempos por causa de um telhado que o Mário fez, mas não esperávamos este desfecho", disse, ao CM, Laurentino Ribeiro, vizinho de ambos.



Ontem de manhã, o incidente era o tema de conversa nos cafés da aldeia. Segundo testemunhas, os dois terão estado a conversar durante a tarde de domingo.



Ao início da noite, quando se deslocava para casa a pé, foi baleado na cabeça. "Eles encontraram-se durante a tarde no café e estiveram a conversar normalmente", revelou Laurentino Ribeiro.



A vítima foi assistida no local e está internada no Hospital de S. João, Porto, em coma induzido. O atirador entregou-se na GNR de Baião e foi detido pela PJ do Porto.



PORMENORES

Agressor fica preso

Francisco Coutinho, de 67 anos, reformado da CP, ficou em prisão preventiva até lhe ser colocada pulseira eletrónica, depois passará a prisão domiciliária. O atirador, que se entregou às autoridades pouco depois do crime, foi ouvido, ontem, em primeiro interrogatório judicial.



Vítima em estado grave

Mário Azevedo foi assistido no local pelos Bombeiros de Santa Marinha do Zêzere e transportado para o hospital de Penafiel em estado grave, sendo depois transferido para o Hospital de S. João, no Porto.