Vizinho trama bruxo da Areosa ao apontar matrícula

Morador já tinha visto o jipe de Emanuel Paulino parado junto ao prédio da vítima da Máfia de Braga.

Por Ana Isabel Fonseca | 05.10.17

Um vizinho de João Paulo Fernandes, o empresário assassinado, foi fundamental para a investigação do processo da chamada ‘Máfia de Braga’.



O morador, que ontem foi ouvido como testemunha no Tribunal de S. João Novo, Porto, apontou, cerca de um mês antes do rapto, a matrícula de um jipe Mercedes que estava perto do prédio. Já após o desaparecimento da vítima, contou esse facto à PJ, que descobriu que o carro era nada mais nada menos que do ‘bruxo da Areosa’.



"Estava a chegar a casa e vi uma viatura que achei que não era normal estar ali. Estava um homem no lugar do condutor e um outro, bem constituído, sentado no banco de trás", contou Salvador Teixeira, dando conta de que o jipe esteve no local cerca de duas horas e que chegou a pedir a um polícia amigo que visse se havia algo de suspeito em torno do veículo.



Esta pista foi dada aos inspetores a 14 de março de 2016, três dias após o rapto em Braga. A PJ conseguiu assim colocar logo Emanuel Paulino, ‘bruxo da Areosa’, sob escuta. Todos os telemóveis descartáveis dos restantes arguidos foram também apanhados.



A testemunha contou ainda que no dia do rapto ouviu barulho na garagem. "Vim à varanda e vi um carro a sair da garagem. Parecia-me que estava outro à espera desse, porque mais acima arrancaram os dois. Penso que eram Mercedes", contou o morador, confirmando também o depoimento da filha de João Paulo, que diz que o pai foi raptado num carro daquela marca.