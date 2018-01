Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vizinhos acreditam que homicídio foi "ato de desespero"

Matou a mulher com uma caçadeira e depois telefonou ao filho. A seguir, suicidou-se.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:52

Os vizinhos acreditam que Adão Ribeiro, de 80 anos, terá pensado durante dias no que acabou por concretizar na tarde de domingo: matou a mulher, de 78 anos e que estava acamada devido a uma doença degenerativa, com um tiro de caçadeira no peito. Ligou ao filho a avisar, logo colocando fim à própria vida, com outro disparo, em casa, em Barroselas, Viana do Castelo.



"Só pode ter sido o desespero de ver a mulher a sofrer e de se verem algo sozinhos" disse ao CM António Teixeira, amigo de infância de Adão. "Analisando agora, penso que ele terá pensado nisto durante dias. Via-o à porta de casa, pensativo e desanimado, mesmo à hora em que costumava sair", acrescentou o homem. O idoso, apurou o CM, entregou mesmo os seus canários a um outro amigo, a quem confessou que gostaria de ser cremado quando morresse.



Tudo se passou na tarde de domingo, na rua Nova. Adão Ribeiro telefonou ao filho, morador em Tragosa, a contar que tinha matado Céu Ribeiro, e garantiu que se ia suicidar. O filho foi de imediato a casa dos pais. Encontrou o pai, já cadáver, na cozinha. A mãe estava também morta, na cama do casal.



"Os meu tios davam-se muito bem, não há nada que explique uma tragédia destas. A minha tia estava muito doente, usava fraldas, e o meu tio sofria do coração" contou Carlos Silva.



A Polícia Judiciária foi chamada, mas descarta que tenha havido um ‘pacto de morte’ na origem do ato do homem.