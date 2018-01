Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vizinhos feridos à pancada em Vizela

Todas as vítimas acabaram por ser transportadas ao hospital de Guimarães.

Por L.R. | 08:43

Três pessoas ficaram feridas, este domingo à tarde, durante uma discussão que terminou numa violenta cena de pancadaria, em São Paio, Vizela. Apesar dos ferimentos ligeiros, todas as vítimas acabaram por ser transportadas ao hospital de Guimarães pelos Bombeiros de Vizela.



Tudo aconteceu cerca das 16h30 e envolveu vizinhos que já têm desavenças antigas. A discussão terá começado por um motivo fútil e rapidamente se transformou em confrontos físicos.



A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Guimarães foi ao local.



A GNR foi chamada para tomar conta do caso.