VMER de Guimarães sem falhas em 14 anos

Equipas médicas compostas por 20 enfermeiros e 20 clínicos atenderam 26 786 vítimas.

Por Fátima Vilaça | 09:14

Em 14 anos de serviço, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Guimarães nunca falhou um turno por falta de médico ou enfermeiro. A VMER, que na sexta-feira comemorou o 14º aniversário, em Guimarães, já socorreu 26 786 vítimas, em mais de 23 600 saídas de socorro. Em Guimarães há 20 médicos e 20 enfermeiros que prestam serviço neste veículo do INEM, que em breve será equipado com um carro mais moderno e com equipamentos renovados.



Na sexta-feira, na comemoração dos 14 anos da viatura Médica instalada no hospital de Guimarães, o presidente do Conselho de Administração do Hospital Senhora da Oliveira homenageou o médico que nos últimos 11 anos foi o coordenador do serviço. "O doutor Manuel Ferreira desenvolveu um trabalho inexcedível de dedicação e na captação dos médicos mais jovens, dando assim continuidade à causa e à missão da emergência extra-hospitalar", reconheceu Delfim Rodrigues.



As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar destinados ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente. O seu principal objetivo consiste na estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência, assumindo um papel indispensável no apoio às populações.



O INEM conta com 44 viaturas médicas distribuídas por todo o País. Só na região Norte há 14 destes veículos de emergência. No distrito de Braga, há equipas médicas nos hospitais de Braga, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Famalicão.