Volte-face na defesa obriga PGR a investigar

Ex-magistrado aponta o dedo a conhecido advogado e diz que foi aliciado com pagamento da sua defesa.

Por Tânia Laranjo | 01:30

O Ministério Público poderá abrir um inquérito autónomo para investigar as suspeitas lançadas sobre Daniel Proença de Carvalho, advogado; e Carlos Silva, banqueiro. As acusações foram feitas pelo também advogado Paulo Blanco e pelo ex-magistrado Orlando Figueira, que se sentam no banco dos réus, no processo conhecido por operação Fizz.



Acusam Proença e Carlos Silva de serem os principais beneficiários do esquema que levou Orlando Figueira a sair da magistratura e a aceitar a proposta de um emprego em Angola. Afastam também qualquer suspeição sobre Manuel Vicente - ex-vice angolano - e acusam o Ministério Público de ter dirigido intencionalmente a investigação.



Este volte-face do processo - que poderá criar sérios constrangimentos em fase de julgamento - encerra ainda acusações graves. Orlando Figueira diz, por exemplo, que recebeu parte do dinheiro - que entendeu como um adiantamento - através de um paraíso fiscal. Mas que essa proposta de esconder a verba foi-lhe feita por Daniel Proença de Carvalho. Que o mandou depois estar calado, prometendo-lhe que lhe pagava a defesa durante o processo que agora chega a julgamento.



Quer Proença de Carvalho, quer Paulo Sá e Cunha, que defendeu Orlando Figueira até há cerca de um mês, já vieram negar as acusações. Acusações que agora, segundo o semanário ‘Sol’, estão a ser apreciadas pela Procuradoria-Geral da República, num processo autónomo.



Certo é que o Ministério Público, em sede de julgamento, desvalorizou as denúncias, e disse mais: defendeu que a contestação de Orlando Figueira nem deveria ser considerada por questões formais. Uma delas é por estar assinada por si próprio e não por um advogado; outra é porque Paulo Sá e Cunha, seu ex-advogado, já tinha feito chegar ao tribunal uma versão diferente de todos os factos.



Costa pediu parecer

António Costa pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a validade da constituição de arguido de Manuel Vicente. Mas, para já, não autorizou a divulgação das conclusões.



Relações tensas

O ministro angolano das Relações Externas, Manuel Augusto, disse que, enquanto o caso que envolve Manuel Vicente não tiver um desfecho, "Angola não se moverá nas ações de cooperação com Portugal". A tensão mantém-se.



Julgamento marcado

O início do julgamento está marcado para 22 de janeiro, mas continua o problema relativo a Manuel Vicente. O ex-vice de Angola nunca foi constituído arguido, nem notificado da acusação pública.



Imunidade no país

Outra das questões que se discutem é saber se Manuel Vicente goza de imunidade no seu país e se essa mesma imunidade tem de ser reconhecida em Portugal. O governo angolano ainda não chegou a conclusões e apenas admite receber o processo para o apreciar.



OA em silêncio

A Ordem dos Advogados mantém-se em silêncio sobre este caso que envolve um dos mais conhecidos advogados do País. Daniel Proença de Carvalho é também influente a nível empresarial, sendo presidente do Conselho de Administração da Controlinveste, dona, entre outros, do ‘JN’, ‘DN’ e TSF.