Voluntários plantam mil sobreiros no Pinhal

Espécie é resistente ao fogo e vai criar uma descontinuidade do pinheiro bravo.

Por Isabel Jordão | 08:34

De enxada ao ombro, Maria Júlia Pedrosa, 71 anos, foi uma das voluntárias que este domingo rumaram ao Pinhal de Leiria, em Vieira de Leiria (Marinha Grande), para participar na plantação de mil sobreiros. Não espera ver as árvores atingirem a altura dos pinheiros que arderam em outubro, mas fica satisfeita por "deixar trabalho feito para as próximas gerações".



A plantação dos sobreiros e de algumas centenas de pinheiros foi organizada pela associação ambientalista Zero, em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Foram os funcionários do ICNF que prepararam o terreno e vão a partir de agora fazer a manutenção da plantação e substituir os sobreiros que não sobreviverem.



A plantação decorreu no talhão nove, em frente à Escola Secundária Loureiro Botas, onde o primeiro-ministro António Costa plantou um sobreiro, na semana passada, como exemplo da diversidade de espécies que vão integrar o novo Pinhal de Leiria.



"O sobreiro é a nossa árvore nacional, é resiliente e resistente ao fogo, viável do ponto de vista económico e valoriza a paisagem", disse ao CM Francisco Ferreira, presidente da Zero - Associação Sistema Terra Sustentável, adiantando que o objetivo é criar, junto da povoação, " uma zona tampão, de descontinuidade do pinheiro bravo, e também uma paisagem nova e biodiversificada".



Francisco Ferreira destacou a participação de voluntários e a importância de se fazer "uma plantação pensada, respeitando as distâncias, preparando o terreno e garantindo o acompanhamento" das espécies.