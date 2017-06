Voluntários trabalham sem parar para dar de comer a mais de mil bombeiros

Um colega seu, Jorge Lucas, coordena os jovens voluntários que no armazém organizam 'kits' de refeição para os bombeiros no terreno: sacos com fruta, barras energéticas, frutaDaniela Silva, Carolina Mora, Beatriz Lopes, Andreia Barata e David Silva, todos adolescentes, têm passado os dias e as noites a trabalhar para que nada falte a quem tem tentado conter a violência do incêndio que devastou centenas de quilómetros quadrados do centro do país.Jorge Lucas disse à agência Lusa que a operação tem dependido do voluntariado de pessoas da terra, escoteiros, pessoas de fora e até estrangeiros que foram chegando a Góis para tentar ajudar.Misericórdia, instituições de solidariedade social, associações de juventude, todos contribuíram, quer com produtos, quer com mão de obra.O pavilhão Gimnodesportivo tem servido de dormitórios e a Casa da Cultura, estiveram algumas das pessoas das aldeias evacuadas por precaução, e até lhes proporcionou uma sessão de cinema com um filme português dos anos 40.Os organizadores recorreram às redes sociais para pedir produtos específicos e nada faltou: pediram produtos de higiene e ficaram inundados de gel de banho, pediram bebidas energéticas e receberam tantas que tiveram que lançar uma nova mensagem a dizer que já chegava."Góis portou-se bem", reflete Jorge Lucas, antes de começar a organizar nova distribuição de comida e bebida, a tempo dos mais de mil jantares que vão ter que garantir.