Volvo pede um milhão a arguidos dos Transportes Urbanos de Braga

Vítor Sousa, ex-vice de Mesquita Machado, está acusado de corrupção e gestão danosa no âmbito do processo dos TUB

No prazo que decorreu para ser pedida instrução, António Cerqueira, um dos contabilistas ligado à MAN, constituiu-se assistente no mediático processo investigado pela PJ de Braga: o objetivo era pedir ao tribunal que constituísse arguido Abílio Costa, administrador da MAN, por corrupção ativa.



O pedido foi feito a 6 de fevereiro passado e Abílio Costa morreu cinco dias depois, de doença prolongada.



O debate instrutório está marcado para 8 de maio, às 14h00, e foi também solicitado por Patrick Goetz - o gestor alemão da MAN - que pretende ser ouvido novamente e pediu para serem arroladas duas novas testemunhas, ligadas à area financeira.

A Autosueco - empresa que representa a Volvo e concorria aos concursos viciados para fornecer autocarros aos Transportes Urbanos de Braga (TUB) - exige agora uma indemnização que pode chegar a um milhão de euros aos quatro arguidos acusados de corrupção e gestão danosa no âmbito do processo dos TUB.A empresa considera que Vítor Sousa, ex-vice de Mesquita Machado; Cândida Serapicos, que foi secretária do ex-autarca socialista; Luís Vale, antigo diretor dos TUB; e Luís Paradinha, da MAN, lesaram a empresa ao fazer concursos à medida para que a MAN os vencesse. Em alguns casos, foram omitidos relatórios para que a Autosueco não pudesse reclamar o concurso.Por isso, pediram instrução do caso e exigem uma indemnização de 774 mil euros, acescida de juros por danos patrimoniais.