Voo de treino deteta fogos e queimadas

Incêndios foram detetados num voo entre as bases de Beja e Ovar.

Por J.T. | 08:10

Um mero voo de treino da esquadra 601 ‘Lobos’, da Força Aérea Portuguesa, permitiu detetar vários reacendimentos no Pinhal de Leiria, bem como queimadas ilegais, momentos esses que foram captados por uma câmara instalada no avião P-3C Cup+.



Os incêndios foram detetados num treino entre as bases de Beja e Ovar.



Perante este cenário, a tripulação da aeronave transmitiu as informações da localização dos reacendimentos ao centro de Comando e Controlo do Comando Aéreo, que as difundiu posteriormente ao Comando Nacional de Operações de Socorro.