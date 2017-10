Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vou morrer, acudam”

Mulher assassinada quando pedia ajuda a vizinhos.

Por Francisco Manuel | 01:30

Maria de Fátima estava à janela de casa a gritar por socorro, depois de ter sido violentamente agredida pelo marido, quando este lhe desferiu o golpe fatal com uma faca. José Fernando Costa, atirou a faca pela janela, trocou de roupa, e depois telefonou para o filho do casal e para o 112 a dizer que tinha matado a mulher.



Depois sentou-se no sofá e esperou pela GNR e INEM. "Vou morrer, acudam", suplicou à janela a mulher de 51 anos antes de morrer, José Fernando está acusado de homicídio qualificado e posse de arma proibida.



O crime ocorreu no passado dia 25 de março no apartamento do casal na rua da Indústria em Esmoriz, Ovar. Segundo a acusação do Ministério Público os desentendimentos entre o casal, ele de 50 anos e ela de 51, já eram conhecidos há algum tempo.



Por causa disso Maria de Fátima tinha saído de casa uma semana antes, mas José Fernando convenceu-a a regressar. No dia do crime, durante uma discussão, José Fernando agrediu Maria de Fátima na cabeça e várias partes do corpo.



A vítima correu para a janela a pedir ajuda aos vizinhos, mas de nada lhe valeu. Segundos depois estava morta.



PORMENORES

Ignorou avisos da família

Maria de Fátima já se tinha refugiado em casa da mãe por várias vezes. Desta vez jurou que não voltava para o marido, mas acabou por ceder e regressar ao lar, apesar dos pedidos e avisos da família que receava pela vida da mulher.



Silêncio e lágrimas

Perante o juiz de Instrução Criminal José Fernando ficou em silêncio e não quis contar o que aconteceu. Quando o juiz lhe decretou a prisão preventiva chorou e pediu para falar com o filho de 21 anos, antes de ir para a cadeia de Aveiro.