Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zoo de Santo Inácio vê nascer três felizes tigres

Os três pequenos ‘bebés’ da família podem ser vistos todos os dias, das 10h00 às 12h00.

Por Ágata Rodrigues | 08:12

Nasceram no dia 9 de julho mas só há duas semanas é que podem ser vistos no Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia. Os três tigres da Sibéria, Yuli, Sneg e Zoya, completam quatro meses na próxima semana e já fazem as delícias de quem visita aquele espaço.



São os maiores felinos do Mundo e, quando crescerem, os agora ‘bebés’ poderão ter mais de três metros de comprimento e um peso de mais de 300 quilos.



"As crias estão a crescer saudavelmente e sempre acompanhadas da mãe, Mila. Ainda estão a amamentar mas já estamos a introduzir pequenos pedaços de carne na sua alimentação", explicou Ana Rocha, responsável técnica.



Os pequenos tigres estão visíveis ao público todos os dias mas durante pouco tempo, das 10h00 às 12h00.



"Eles são ‘bebés’ ainda e têm muita energia, por isso, quando estão no habitat é possível ver que brincam muito. Mas precisam de descansar e por isso temos de os recolher para que possam dormir", explicou Carla Monteiro, veterinária que acompanhou de perto a gestação de Mila.



"Nós registamos as cópulas e percebemos quando ficou grávida. O parto correu bem e tentámos preservar a sua privacidade ao máximo para que tudo fosse o mais natural possível", acrescentou Carla Monteiro.



A família de tigres da Sibéria cresceu para cinco elementos. Boas notícias para o zoo que está inserido num programa europeu de preservação desta espécie.



Quando os três novos habitantes atingirem a idade adulta, vão ser transferidos para outros zoos que fazem parte do mesmo programa para que a espécie continue a ser preservada.