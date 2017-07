Já só há cerca de 30 exemplares no Mundo do pequeno cetáceo, da família dos golfinhos.

Por Ana Palma | 09.07.17

Zoomarine quer evitar extinção da vaquita

O Zoomarine, no Algarve, lançou ontem uma campanha internacional para tentar salvar da extinção a vaquita marinha, um boto, da família dos golfinhos, de que já só existem 30 exemplares no Mundo. Para marcar a ocasião, 29 voluntários, todos funcionários do parque oceanográfico algarvio, lançaram tartes de chantili uns aos outros, tendo ainda procedido a uma recolha de fundos."A vaquita, pertencente ao grupo dos golfinhos e das baleias e é o cetáceo mais ameaçado do Mundo. Habita apenas na região do Golfo da Califórnia, no México. No ano passado havia 60, este ano já só há metade. E, se nada for feito, nos próximos anos não haverá nenhum", explicou ao Correio da Manhã João Neves, chefe do Departamento Educacional do Zoomarine e coordenador da iniciativa, que coincidiu com o Dia Internacional da Vaquita."Temos de contribuir para que haja uma maior sensibilidade relativamente às espécies", defendeu por sua vez o presidente da Região de Turismo do Algarve, que apadrinhou a campanha. Para Desidério Silva, "o Algarve é uma região onde cada vez mais se aposta no turismo de natureza. Temos de estar presentes nestas causas".Na Europa, o Zoomarine foi o primeiro a aderir à campanha para apoiar a vaquita, tendo procedido a uma recolha de fundos. Nos Estados Unidos, a campanha já tinha sido posta em marcha. As verbas recolhidas - doadas pelo Zoomarine, funcionários e visitantes do parque algarvio -, vão agora ser canalizadas na íntegra para o Fundo de Conservação da Vaquita, de forma a tentar salvar a espécie da extinção.