Papa Francisco nomeia cinco novos cardeais

Cinco nações estão representadas neste Consistório: Suécia, Laos, Espanha, El Salvador e Mali. No caso da Suécia, El Salvador, Laos e Mali trata-se da primeira participação no colégio cardinalício.O rito de entrega do barrete e do anel decorreu na Basílica de São Pedro, na véspera da festa de São Pedro e São Paulo.Durante a cerimónia, o papa Francisco advertiu os novos cardeais que a nomeação não faz deles "príncipes da igreja" católica desafiando-os a "olhar a realidade" e a não se deixarem distrair por outros interesses ou por outras perspetivas."Ele [Jesus] não vos chamou para vos tornardes 'príncipes' na Igreja, para vos 'sentardes à sua direita ou à sua esquerda'. Chama-vos para servir como Ele e com Ele, para servir o Pai e os irmãos", disse o Papa aos novos cardeais.A realidade a que devem estar atentos, adianta o papa Francisco, são os inocentes que sofrem e morrem por causa das guerras e do terrorismo, a escravatura, e os campos de refugiados considerando que às vezes lembram mais um inferno do que um purgatório.O papa Francisco disse ainda que a realidade é também o descartar sistemático e tudo o que já não é útil, incluindo as pessoas.Juan José Omella, arcebispo de Barcelona (Espanha), inaugurou a cerimónia, discursando em nome de todos os novos cardeais e defendendo uma igreja peregrina ao serviço da paz e da ajuda aos necessitados.Este é o quarto consistório de Francisco desde o início do seu pontificado em março de 2013, tendo nomeado 19 cardeais em fevereiro de 2014, 20 em fevereiro de 2015 e 17 em novembro de 2016.Portugal está representado no Colégio Cardinalício por três cardeais: Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito, ambos eleitores, e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.