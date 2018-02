Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parlamento quer mais fiscalização a poluição no Tejo

Coimas por crimes ambientais renderam 12 milhões em 2017.

Por Francisca Genésio | 08:18

Reforçar as ações de fiscalização regulares contra a poluição no rio Tejo e afluentes é uma das 12 recomendações da Assembleia da República ao Governo. A resolução foi publicada ontem em Diário da República.



Os conselhos surgem no dia em que o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou que "as atividades de fiscalização [ambiental] mais do que duplicaram nos últimos dois anos" sublinhando que "em 2015 as coimas por crimes ambientais aplicadas pelo Governo foram de cerca de 4 milhões de euros, enquanto em 2017 a verba arrecadada com as multas ultrapassou os 12 milhões".



O documento aconselha ainda o Governo a investir em "novas tecnologias de vigilância e monitorização permanente da qualidade da água do rio, incluindo a introdução de parâmetros que meçam os níveis de radioatividade". Outra das recomendações refere-se à conclusão do plano de emergência radiológico para acidentes nucleares transfronteiriços. É ainda pedido ao Governo que assuma uma "posição firme junto de Espanha com vista ao encerramento da central nuclear de Almaraz".



O ministro do Ambiente falava ontem à margem do terceiro Congresso ‘Mais Tejo, Mais Futuro’, onde revelou que "o foco de poluição [no açude de Abrantes] está resolvido", adiantando que as licenças das empresas industriais da região vão ser revistas. Matos Fernandes disse ainda que mantém a confiança no trabalho da Agência Portuguesa do Ambiente.



PORMENORES

CDS-PP apresenta moção

Os vereadores do CDS-PP na Câmara de Lisboa apresentaram uma moção onde solicitam uma auditoria externa ao processo industrial das empresas de pasta de papel de V. V. Ródão e a divulgação dos relatórios sobre a qualidade da água.