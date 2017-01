11 milhões investidos na saúde do Algarve

As obras e requalificação de infraestruturas são outras das áreas a receber uma percentagem elevada do investimento, com um total de 1,4 milhões de euros. Neste setor, estão previstos trabalhos de renovação de infraestruturas "dada a antiguidade das instalações", bem como intervenções para melhorar as condições "nas unidades hospitalares de Portimão e Faro, Serviços de Urgência Básica e Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental", anunciou ainda a ARS.

A administração do Centro Hospitalar do Algarve (CHA) prevê investir 11 milhões de euros, ao longo deste ano. A maior fatia será aplicada na aquisição de material médico. E também há a promessa da continuação do esforço para a contratação de mais médicos.No balanço de um ano à frente do CHA desta a administração (que tomou posse em março de 2016) é destacada a contratação de "mais 150 profissionais", num "acréscimo de 22 médicos e 82 enfermeiros, entre outros profissionais". Este "é um processo contínuo e que continuará a merecer todo o empenho da administração do CHA em 2017", refere, em comunicado, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.Do total de 11,2 milhões de euros previstos para investimento, este ano, mais de metade vai para a aquisição de equipamentos e sistemas médicos de substituição, para a qual estão reservados mais de 6 milhões de euros. As áreas de diagnóstico, com 2,4 milhões, e de equipamento cirúrgico, com 3,6 milhões, são as que vão receber maior atenção.