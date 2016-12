110 mil portugueses emigraram em 2015

Quanto ao perfil do emigrante, Pena Pires sublinha que continua pouco qualificado, em idade ativa, não havendo distinção entre géneros.

Mais de 330 mil portugueses deixaram o País entre 2013 e 2015. Só no último ano foram 110 mil pessoas (1 por cento da população), tal como em 2014 e menos 10 mil do que em 2013, segundo o Relatório da Emigração 2015, esta quinta-feira divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. No total, são 2,3 milhões de portugueses, cerca de 22%, a viverem fora do País. A Europa, à semelhança de outros anos, continua a ser o destino de eleição."Estas 110 mil pessoas confirmam que a emigração portuguesa não aumentou, mas ainda não conseguimos dizer se estagnou ou baixou. Certo é que continua em valores muito elevados, só comparáveis com os dos anos 60 e 70 do século passado", explicou Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Emigração, confessando que "esperava uma descida por esta altura" face ao período de intervenção da troika (2011-2014).O ano com maior emigração continua a ser 2013, mas os últimos dados apontam para um pico acima do inicialmente estimado. Deixaram o País mais de 120 mil pessoas. "Os destinos continuam a ser os mesmos, mas Angola foi uma surpresa em 2015", referiu Pena Pires. Aumentou 30 por cento em relação a 2014.