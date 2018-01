Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

119 concelhos ficam abaixo dos 50 nascimentos

Nos primeiros quatro dias deste ano 92 municípios já registaram partos.

Por Cláudia Machado | 07:42

Durante todo o ano passado, 119 concelhos do País registaram, cada um, menos de 50 nascimentos. Há mesmo seis municípios - Castanheira de Pera, Lajes das Flores (Açores), Fronteira, Manteigas, Penedono e Porto Moniz (Madeira) - que ficaram abaixo dos 10 partos.



Os dados, fornecidos ontem ao Correio da Manhã pelo Ministério da Justiça, mostram que no ano passado nasceram 81 768 crianças em Portugal, menos 1694 do que os nascimentos registados em 2016. Desta forma, 2017 vem quebrar a retoma da natalidade registada tanto em 2015 como em 2016, anos em que o número de nascimentos aumentou. Em campo oposto, 19 concelhos somaram ao longo do ano passado mais de mil nascimentos, com o município de Lisboa (12 824 bebés) e do Porto (4 556) à cabeça. Olhando para as dimensões dos concelhos por área, Odemira (o maior, com mais de 1700 km2) contabilizou 101 nascimentos, menos do que o município de menores dimensões do País: São João da Madeira, com cerca de oito km2 e 132 bebés. Nos primeiros 4 dias deste ano, 92 concelhos já tiveram nascimentos.