1,2 milhões de euros para limpeza do rio Tejo

Trabalhos para retirar 30 mil metros cúbicos de sedimentos.

Por João Saramago | 09:09

Os trabalhos de limpeza dos sedimentos no rio Tejo irão decorrer por mais um mês e vão custar até 1,2 milhões de euros, avançou esta quarta-feira o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que foi ouvido no Parlamento sobre o foco de poluição em Abrantes e Vila Velha de Ródão.



A remoção dos 30 mil metros cúbicos de sedimentos do rio - entre Vila Velha de Ródão e a barragem do Fratel - obrigou à aquisição de equipamentos específicos como mangas de aspiração com quilómetros de dimensão, material que "não havia", disse o ministro.



Um manto de espuma surgiu a 24 de janeiro, junto ao açude de Abrantes, levando à recolha de mostras de água, através das quais foi detetada uma presença de elementos de celulose cinco mil vezes superior ao valor permitido por lei.